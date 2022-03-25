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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de kentsel dönüşümde 51 milyon TL’lik kira yardımı yapıldı

İHA

Bingöl’de kentsel dönüşümde 51 milyon TL’lik kira yardımı yapıldı

Bingöl’de Kentsel Dönüşüm Kanunu çerçevesinde 5 binin üzerindeki vatandaşa toplamda 51 milyon 818 bin TL kira yardımı yapıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İsa Gülgür, kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Kentsel Dönüşüm Kanunu ile 2013 yılında başlayan kira yardımlarının halen devam ettiğini belirten Gülgür, 5 bin 637 vatandaşa bu süreçte toplam 51 milyon 818 bin 739 lira kira yardımı yapıldığını söyledi. Gülgür, “Verilen kira yardımının 48 milyon 655 bin 342 TL’lik kısmını Bingöl merkezdeki hak sahiplerine, 1 milyon 229 bin 305 TL’si Solhan, 1 milyon 214 bin 266 TL’si Genç, 684 bin 754 TL’si Karlıova, 24 bin 540 TL’si Yedisu, 10 bin 530 TL’si ise Adaklı ilçesindeki hak sahiplerine ödendi. İl merkezinde 2 bin 222, Genç ilçesinde 102, Solhan ilçesinde 72, Karlıova ilçesinde 66, Yedisu ilçesinde 3, Adaklı ilçesinde 2 olmak üzere il genelinde kentsel dönüşümde 2 bin 467 adet bina yıkıldı. Kentsel dönüşümde Bakanlığımızca verilen konut kredi desteği limitinin yüzde yüz arttırılarak 200 bin TL’den 400 bin TL’ye çıkarıldı. Kredi desteği 400 baz puan olarak azami 10 yıl vadeli, kira yardımı da maliklere 18 ay süresince karşılıksız verildi” dedi.
Kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Gülgür, “Kentsel dönüşümde riskli bina tespiti yapılırken beton dayanım testleri için karot alımı, mevcut demir donatısının tespiti için röntgen cihazı gibi teknikler kullanılıyor. Binaların mevcut zemin durumları, başvuru esnasındaki halleri, yıkım işlemleri ve daha sonrasında yeni yapıların inşaatları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ekipleri sürekli kontrol ediyor. Bakanlık öncülüğünde 10 yıldan bu yana yerel idareler, ilgili kuruluşlar ve vatandaşların katılımıyla kentsel dönüşüm çalışmaları yürütülüyor. 2023 yılı Vizyonu ve Eylem Planları doğrultusunda Türkiye'nin depremsellik durumu da dikkate alınarak aciliyet arz eden 1 milyon 500 bin bağımsız birimin yenilenmesi hedefleniyor” ifadelerini kullandı.

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