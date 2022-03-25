Bingöl’de öğretmenler ve öğrenciler sabah namazında buluştu

Bingöl’ün Genç ilçesindeki bir okulun öğretmen ve öğrencileri, sabah namazında buluştu. Namaz sonrası öğrencilere çorba ikramı yapıldı.

Genç Anadolu İmam Hatip Lisesi, geleneksel hale getirdikleri ‘Sabah Namazında Buluşalım’ etkinliğini sürdürdü. Okulun uygulama camisi olan Mevlana Camisinde etkinlik gerçekleştiren okul idaresi, öğretmen ve öğrencilerle birlikte sabah namazı kıldı.

Sabah namazında öğrencilere namazın cemaatle kılınması konusunda bilgilendirmeler yapılırken, hem cami cemaatine hem de öğrencilere okul pansiyonunda çorba ikramı yapıldı.

Etkinliğin periyodik olarak süreceği de bildirildi.

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