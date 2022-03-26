Karlıova'da kara gömülen evlere merdivenli ulaşım



Bülent TEMİZ/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yol açma çalışması sürerken, bazı tek katlı evlerin kara gömüldüğü ilçede vatandaşlar, merdivenle dışarı çıkıyor.

Son yılların en sert kışının yaşandığı Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Karla mücadele ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapan 5 mezranın yolunu açmak için çalışmalarını sürdürürken, ilçe merkezinde bazı tek katlı evler kara gömüldü. Evlerine girip çıkarken zorlananlar bazı ilçe sakinleri, çareyi merdiven kullanmakta buldu.

Belediye personel şefi Önder Bingöl, ekiplerin gece gündüz çalıştığını ifade ederek, "Devam eden yağışlardan dolayı ekip olarak sürekli çalışıyoruz. Operatör arkadaşlarımızla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Vatandaşlarımız biraz sabırlı olsunlar, mahalle yolları olsun, ahır yolu olsun hepsini açacağız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Karlıova Bülent TEMİZ

2022-03-26 12:21:07



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