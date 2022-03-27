'Baharın müjdecisi' leylekler, Bingöl’deki yuvalarına dönmeye başladı

Bingöl’de sonbahar aylarında sıcak bölgelere göç eden ve dönüşleriyle de baharı müjdeleyen leylekler, yuvalarına dönmeye başladı.

Her yıl sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, yuvalarının yapımına başladı. 'Baharın müjdecisi' olarak da bilinen leylekler, kent merkezinde bulunan elektrik direklerindeki yuvalarına dönüş yaptı.

Havaların ısınmasıyla daha çok dönüş leyleğin dönüş yapması bekleniyor.

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