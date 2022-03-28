Öğrenciler, Karlıova Kaymakamını ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenciler, Karlıova Kaymakamını ziyaret etti

İHA

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Aşağı Yağmurlu İlkokul öğrencileri, İlçe Kaymakamı Sedat Özdemir'i makamında ziyaret etti.

Öğrenciler, Karlıova Kaymakamını ziyaret etti

Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı Aşağı Yağmurlu İlkokul öğrencileri, İlçe Kaymakamı Sedat Özdemir’i makamında ziyaret etti.

Karlıova ilçesine bağlı Aşağı Yağmurlu İlkokulu öğrencileri, İlçe Kaymakamı Sedat Özdemir’i makamında ziyaret etti. Kendisini ziyaret eden minik öğrencilerle yakından ilgilenen ve sohbet eden Kaymakam Özdemir, kaymakamlık mesleği hakkında bilgi verdi.
Ziyaretten dolayı memnun olduğunu dile getiren Kaymakam Özdemir, “Bu anlamlı ziyaretinizden dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Ali Yıldız, Aşağı Yağmurlu İlkokul Öğretmeni Emine Yılmaz'a ve minik ziyaretçilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.
Ziyarette bulunan minik öğrenciler, Kaymakam Özdemir'e kendi yaptıkları hediyeyi taktim ettikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl Belediyesi’nden bahar hazırlığı
YEREL HABERLER Bingöl Belediyesi’nden bahar hazırlığı
Akranlarına 3D yazıcıdan yaptıkları oyuncakları hediye ettiler
YEREL HABERLER Akranlarına 3D yazıcıdan yaptıkları oyuncakları ...
'Baharın müjdecisi' leylekler, Bingöl’deki yuvalarına dönmeye başladı
YEREL HABERLER 'Baharın müjdecisi' leylekler, Bingöl’deki yuvalarına ...
Karlıova kırsalına 550 kilo yem bırakıldı
YEREL HABERLER Karlıova kırsalına 550 kilo yem bırakıldı
Karlıova'da kara gömülen evlere merdivenli ulaşım
YEREL HABERLER Karlıova'da kara gömülen evlere merdivenli ulaşım

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.