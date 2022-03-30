Bingöl’de park alanlarına zarar veriliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de park alanlarına zarar veriliyor

İHA

Bingöl’de park alanlarına zarar veriliyor

Bingöl’de kentin farklı noktalarında bulunan parklar, bir kez daha şehir magandalarının saldırına uğradı. Bingöl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bir yandan kentteki park ve bahçelerin yenileme çalışmalarına hız verirken, diğer yandan da çevre düşmanlarıyla mücadele ediyor.
Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünce yapılan açıklamada, kent genelinde bulunan parkların kimliği belirsiz kişilerce tahribata uğratıldığı belirtildi. Ailelerin çocuklarıyla birlikte zaman geçirmek için tercih ettiği parkların, bir kez daha şehir magandalarının saldırısına uğradığı ifade edilen açıklamada, oturma bankların yakılıp yıkıldığı, oyun grupları, kamelyalar ve aydınlatma sistemlerine büyük çaplı zarar verildiği vurgulandı.

"Onarım çalışmaları hızlandırıldı"
Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce tespit edilen tahribatların hızlıca onarıldığı belirtilen açıklamada, ortak yaşam alanlarına topyekûn sahip çıkılması gerektiği kaydedildi. Açıklamada, “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan mobil ekipler, tüm parklarımızı günlük kontrol ederek, tahrip edilen alanları düzenli bir şekilde onarıyor. Bilinçsiz çevrelerce yakılan oturma grupları, çalınan salıncak, musluk ve çöp kovalarının hızlı bir şekilde onarılarak yenileniyor” denildi.

Başkan Arıkan, duyarlılık çağrısı yaptı
Park ve yeşil alanlarda oluşturulan tahribatlara tepi gösteren Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, vatandaşlara duyarlılık çağrısı yaptı. Kentin farklı noktalarındaki parklarda hoş olmayan görüntülerle karşılaştıklarını kaydeden Başkan Arıkan, şöyle konuştu:
"Yapılan iyilik ve güzellikleri yok etmeye çalışan zihniyeti esefle kınıyorum. Ortak alanlarımıza verilen zarara anlam veremiyoruz. Çocuklarımızın mutluluğuna engel olan, vatandaşlarımızın huzurunu bozan, kamu malına zarar vermekten keyif alan bu vandallara hep birlikte dur diyeceğiz. Yapılan hizmetleri yok etmeye, kırıp dökmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Onlar kırdıkça bizler onaracağız, onlar tahrip ettikçe, bozdukça, yağmaladıkça bizler daha iyisini, daha güzelini inşa edeceğiz. Lütfen parklarımıza zarar veren kişi ya da kişileri gördüğünüz güvenlik güçlerimize haber verelim. Ortak yaşam alanlarımıza el birliğiyle sahip çıkalım.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl’de Ramazan ayı öncesi fiyat denetimi
YEREL HABERLER Bingöl’de Ramazan ayı öncesi fiyat denetimi
Bingöl’de çiftçiler bilgilendirildi
YEREL HABERLER Bingöl’de çiftçiler bilgilendirildi
Karlıova'da kar çilesi sürüyor
YEREL HABERLER Karlıova'da kar çilesi sürüyor
İnandılar, azmettiler, Türkiye Bowling Şampiyonu oldular Kısıtlı imkanlarla gelen şampiyonluk
YEREL HABERLER İnandılar, azmettiler, Türkiye Bowling Şampiyonu ...
Bingöl Valisi Kadir Ekinci, “Gelişmişliğin esas kriteri bilgi ve kültür seviyesidir”
YEREL HABERLER Bingöl Valisi Kadir Ekinci, “Gelişmişliğin esas ...
Öğrenciler, Karlıova Kaymakamını ziyaret etti
YEREL HABERLER Öğrenciler, Karlıova Kaymakamını ziyaret etti
Bingöl Belediyesi’nden bahar hazırlığı
YEREL HABERLER Bingöl Belediyesi’nden bahar hazırlığı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.