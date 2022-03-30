Bingöl’de kitap okuma saati düzenlendi

Bingöl’de 200 kişinin katılımıyla kitap okuma saati programı düzenlendi.
Kütüphaneler Haftası nedeniyle 81 ilde eş zamanlı olarak kitap okuma saati programı düzenlendi. İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü koordinesinde merkez Mevlana Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen programa yaklaşık 200 kişi katıldı.
Katılımcılar, kurumun dağıtımını gerçekleştirdiği kitapları okuyarak dolu dolu vakit geçirdi.
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