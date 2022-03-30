Bingöl’de kitap okuma saati düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bingöl’de 200 kişinin katılımıyla kitap okuma saati programı düzenlendi.

Kütüphaneler Haftası nedeniyle 81 ilde eş zamanlı olarak kitap okuma saati programı düzenlendi. İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü koordinesinde merkez Mevlana Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen programa yaklaşık 200 kişi katıldı.

Katılımcılar, kurumun dağıtımını gerçekleştirdiği kitapları okuyarak dolu dolu vakit geçirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.