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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de çiftçilere yüzde 50 hibeli tohum dağıtıldı

İHA

Bingöl’de çiftçilere yüzde 50 hibeli tohum dağıtıldı

Bingöl’de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde çiftçilere yüzde 50 hibeyle yem bitkileri tohumu dağıtıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2022 yılı bahar döneminde Çayır Islah ve Amenajman Projesiyle 15 ton 500 kilo yonca tohumu ve bin 500 torba silajlık mısır tohumunu, yüzde 50 hibe desteği ile çiftçilere dağıttı. Tohum dağıtımına ilişkin açıklamada bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Bahadır, 2021 yılında 440 çiftçiye yem bitkileri desteği neticesinde 1 milyon 151 bin lira destekleme ödemesi yapıldığını söyledi. Bahadır, “İlimizde son yıllarda Bakanlığımız hibe desteği ile çiftçilerimize vermiş olduğumuz hibeli yem bitkileri tohumu dağıtımı neticesinde yem bitkileri üretimi alanlarımızda önemli bir artış olmuştur. 2021 yılında bin 500 torba silajlık mısır, 40 bin 830 kilogram yonca, 588 kilogram korunga, 20 bin kilogram Macar fiğ, 20 bin 300 kilogram Haymix ve 200 kilogram yem bezelyesi tohumu yüzde 50 hibeli olarak 828 çiftçimize dağıtılmıştır. Dağıtımı yapılan toplam 114 bin 573 kilogram yem bitkisi tohumu ile 20 bin 297 dekar alanda 80 ton 778 kilo yem bitkisi üretimi gerçekleştirilmiştir. 2021 yılında yonca eken çiftçilerimize dekara 90 lira silajlık mısır eken çiftçilerimize dekara 100 lira ve tek yıllık yem bitkisi eken çiftçilerimize ise dekara 60 lira destek verilmiştir. 2021 yılında İlimiz genelinde 440 çiftçimize yem bitkileri desteğiyle 1 milyon 151 bin 53 lira destekleme ödemesi yapılmıştır. Bugün dağıtımını gerçekleştirdiğimiz yem bitkisi tohumları ile ilimizin gelişmekte olan hayvancılığının en temel ihtiyacı olan kaliteli kaba yem ihtiyacının önemli bir kısmını ve daha fazla çiftçimizin yem bitkileri desteğinden faydalanmasını hedeflemekteyiz. Dağıtımını yaptığımız tohumlar ilimiz hayvancılığının gelişmesinde önemli bir rol oynayacaktır. 2022 yılı üretim sezonun tüm çiftçilerimize hayırlı, bereketli bol kazançlı olmasını diliyorum” dedi.

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