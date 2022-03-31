Yolu kardan kapalı köylerde besicilere, helikopterle 1 ton yem

Seni seviyorum sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL´ün Genç ilçesinde, yolları kar nedeniyle kapalı olan köylerde hayvan yemi tükenen besicilere, helikopterle 1 ton yem dağıtıldı.

Genç kırsalında kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yolları kardan kapanan köylerde besicilerin hayvanlarının yeminin tükendiği ve otlatmak için araziye çıkaramadıkları ihbarı üzerine Vali Kadir Ekinci'nin talimatıyla 1 ton yem temin edildi. Yemler, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından helikopterle ihtiyaç sahibi besicilere ulaştırıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2022-03-31 15:34:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.