Sınava hazırlanan öğrenciler, Binali Yıldırım Üniversitesini gezdi

Bingöl’ün Yedisu ilçesi Çok Programlı Anadolu Lisesinde okuyan ve sınava hazırlanan öğrenciler, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini ziyaret etti.

Yedisu İlçe Kaymakamlığı destek ve koordinesinde, Çok Programlı Anadolu Lisesinde okuyan ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik bir gezi çalışması düzenlendi. Gezide öğrenciler, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini ziyaret etti. Bu gezinin sınava hazırlanan öğrencilere moral olduğunu belirten Yedisu Kaymakamı Mehmet Kaya, "Bu gezinin öğrencilerimize sınav sonrası moral olması, stresi üzerlerinden atmaları ve bir gün öğrencisi olmalarını arzu ettiğimiz üniversite ortamını görerek özgüvenlerinin oluşması amacıyla düzenlendi. Okul öğretmenleri gözetiminde, 35 öğrencinin iştiraki ile icra edilen gezide, öğrencilerimiz ciddi bir moral buldu. Kaymakamlık olarak bu tür faaliyetlerle birlikte, öğrencilerimize her türlü desteği vererek yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.