Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 - Bursa BBSK: 2

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 - Bursa BBSK: 2

İHA

Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 - Bursa BBSK: 2

AXA Sigorta Efeler Ligi 26. hafta karşılaşmasında Bursa BBSK takımını konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 32 galip ayrıldı.

Salon: Bingöl Karşıyaka
Hakemler: Hüseyin Okumuş, Sema Kayıkcı
Bingöl Solhan Spor: Azizcan Ataoğlan, Branimir Grozdanov, Alper Omurca, Willian Gabriel Doardo, Halil İbrahim Kurt, Uğur Kılınç, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Celalettin Fedakar, Fatih Yörümez (L), Amel Dautefendic, Burak Hazırol (L), Onur Çukur
Bursa BBSK: Ahmet Karataş (L), Matheus Krauchuk, Murilo Radke, Serhat Uzun, Burhan Zorluer, Efe Er, Gökhan Gökgöz, Uğur Güneş, Umut Özdemir (L), Fatih Eren Uğur, Burakhan Tosun, Berkün Eber Üstündağ, Dmitrii Bahov
Setler: 1625, 2521, 2517, 2325, 159
Süre: 112 dakika (20, 26, 24, 27, 15)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sınava hazırlanan öğrenciler, Binali Yıldırım Üniversitesini gezdi
YEREL HABERLER Sınava hazırlanan öğrenciler, Binali Yıldırım ...
Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi Gengörü öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi Gengörü ...
Yolu kardan kapalı köylerde besicilere, helikopterle 1 ton yem
YEREL HABERLER Yolu kardan kapalı köylerde besicilere, helikopterle ...
Üreticinin imdadına jandarma yetişti, yemler helikopter ile ulaştırıldı
YEREL HABERLER Üreticinin imdadına jandarma yetişti, yemler ...
Bingöl’de tekstil çalışanlarına KADES tanıtıldı
YEREL HABERLER Bingöl’de tekstil çalışanlarına KADES tanıtıldı
Bingöl’de çiftçilere yüzde 50 hibeli tohum dağıtıldı
YEREL HABERLER Bingöl’de çiftçilere yüzde 50 hibeli tohum dağıtıldı
Bingöl Valisi Kadir Ekinci, TÜBİTAK bölge finallerinde dereceye giren öğrencileri ağırladı
YEREL HABERLER Bingöl Valisi Kadir Ekinci, TÜBİTAK bölge ...
Yol açıldı, hayvanların aç kaldığı mezraya saman ulaştırıldı
YEREL HABERLER Yol açıldı, hayvanların aç kaldığı mezraya saman ...
10 yaşındaki Semanur, 1 yılda 234 kitap okudu
YEREL HABERLER 10 yaşındaki Semanur, 1 yılda 234 kitap okudu
Bingöl’de İl Değerlendirme Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Bingöl’de İl Değerlendirme Toplantısı yapıldı
Bingöl’de kitap okuma saati düzenlendi
YEREL HABERLER Bingöl’de kitap okuma saati düzenlendi
Bingöl’de Ramazan ayı öncesi fiyat denetimi
YEREL HABERLER Bingöl’de Ramazan ayı öncesi fiyat denetimi
Bingöl’de park alanlarına zarar veriliyor
YEREL HABERLER Bingöl’de park alanlarına zarar veriliyor
Bingöl’de çiftçiler bilgilendirildi
YEREL HABERLER Bingöl’de çiftçiler bilgilendirildi
Karlıova'da kar çilesi sürüyor
YEREL HABERLER Karlıova'da kar çilesi sürüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.