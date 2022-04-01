Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 - Bursa BBSK: 2

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AXA Sigorta Efeler Ligi 26. hafta karşılaşmasında Bursa BBSK takımını konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 32 galip ayrıldı.



Salon: Bingöl Karşıyaka

Hakemler: Hüseyin Okumuş, Sema Kayıkcı

Bingöl Solhan Spor: Azizcan Ataoğlan, Branimir Grozdanov, Alper Omurca, Willian Gabriel Doardo, Halil İbrahim Kurt, Uğur Kılınç, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Celalettin Fedakar, Fatih Yörümez (L), Amel Dautefendic, Burak Hazırol (L), Onur Çukur

Bursa BBSK: Ahmet Karataş (L), Matheus Krauchuk, Murilo Radke, Serhat Uzun, Burhan Zorluer, Efe Er, Gökhan Gökgöz, Uğur Güneş, Umut Özdemir (L), Fatih Eren Uğur, Burakhan Tosun, Berkün Eber Üstündağ, Dmitrii Bahov

Setler: 1625, 2521, 2517, 2325, 159

Süre: 112 dakika (20, 26, 24, 27, 15)

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