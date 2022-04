Asırlık çınar, ilk kez mum üfleyip pasta kesti

Bingöl’de ikamet eden 25 torun sahibi asırlık çınar Esma Toğa’ya erken doğum günü sürprizi duygulandırdı. Kimlik bilgilerine göre 106 yaşında olan Toğa, uzun yaşamın sırrını da anlattı.

Bingöl’ün Ilıcalar beldesinde ikamet eden ve kimlik bilgilerine göre 106 yaşında olan 7 çocuk, 25 torun sahibi Esma Toğa’ya içleri ısıtan bir ziyaret gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde yapılan ziyarete Vali Yardımcısı Fatih Kaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat ve kurumun müdür yardımcıları yaptı. Asırlık ömründe hiç doğum günü kutlamayan Esma nine, sürpriz ziyarette duygusal anlar yaşadı.

Pastanın mumlarını Vali Yardımcısı Kaya yaktıktan sonra 106 yaşındaki Esma nine, mumları üfledi ve herkese teşekkür etti.

Türkçe bilmediği için duygularını Zazaca dile getiren Esma nine, “Valimize çok teşekkür ediyorum. Ramazan ayından dolayı size çok minnettarım ve dua ediyorum” dedi.

Uzun yaşamın sırrına da değinen Esma nine, "Hep doğal besleniyorum. Dağdan, bahçeden toplanan doğal otlardan yemek yapıp yiyorum. Bir de yemek ayrımı yapmıyorum. Sürekli doğal besleniyorum” diye konuştu.



"Yaşlılarımızın sorunlarını her daim dinliyoruz"

Esma nineye erken bir doğum günü sürprizi yaptıklarını belirten Vali Yardımcısı Fatih Kaya, "Ramazan ayı nedeniyle aileleri ve özellikle büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Valiliğimiz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ile birlikte. Bugün de 106 yaşındaki teyzemizi ziyarete geldik. Teyzemizin maşallahı var. Hep çocuklarıyla torunlarıyla birlikte olur. Bingöl Valiliği olarak bizler her hafta bir yaşlımızı ziyaret ediyoruz, yaşlılarımızın sorunlarını dinliyoruz. Ve onlara çözüm bulmaya çalışıyoruz. Ramazan ayımızın da gelmesi hasebiyle çınarımızı ziyaret etmek istedik. Allah’ım ona çocuklarıyla birlikte nice yaşlar nasip etsin inşallah” şeklinde konuştu.

Bu sürprizden dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Esma ninenin oğlu Hakim Toğa ise "Annemin 6 erkek 1 kız olmak üzere 7 çocuğu var. 30’a yakın da torunu var. Bugün annemin doğum gününü kutladık. Valimiz güzel bir sürpriz yaptılar. Pastasını getirip kestiler, kendisi de çok memnun oldu. Bütün devlet yetkililerimize teşekkür ediyorum” dedi.

