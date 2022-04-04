Kifoz hastası Eyüp’ün ilk hedefi milli forma sonra da Olimpiyat

Bingöl’de yaşayan kifoz (kamburluk) hastası Eyüp Düner’in öncelikli hedefi müsabakalarda başarı gösterip milli formayı giymek ardından da 2028 Olimpiyatlarında Türkiye’yi temsil etmek.

Bingöl’de yaşayan lise öğrencisi 17 yaşındaki Eyüp Düner, doğuştan kamburluk hastalığıyla mücadele veriyor. Düner, yaklaşık 2,5 yıl önce bedensel engelli okçuluk antrenörü Bahattin Tüz tarafından, bu spora yönlendirildi. Daha önce zamanının büyük bölümünü evinde geçiren Eyüp, sporla sosyalleştiği yaşamında azmiyle de örnek oldu. Antrenörünün desteğiyle haftanın 5 günü merkez Karşıyaka Mahallesi’ndeki salona gelen Eyüp, burada müsabakalara hazırlanıyor.



"Milli formayı giymeyi hayal ediyorum"

Hayalleri ve hedefleri olduğunu belirten Eyüp Düner, Olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil etmek istediğini söyledi. Eyüp Düner, "2 yıldır bu spora geliyorum. Haftanın 5 günü Bahattin hoca ile geliyoruz. 17 yaşındayım. Hedefim milli formayı giymek. 2028’de engelli yarışmaları olacak o formayı giymeyi istiyorum, hayal ediyorum. Allah’ın izniyle İnşallah kazanacağım. Hem Türkiye’yi hem de Bingöl’ü temsil etmek istiyorum. Olimpiyatlar da Türkiye’yi temsil etmek istiyorum. Bu sporu yapmak isteyen engelleri bekliyorum. Herkes engelini sporla aşabilir” dedi.



"Uzun vadede hedeflerimiz var"

50 aktif sporcuya eğitim veren bedensel engelli antrenör Bahattin Tüz ise "Yaklaşık 3 yıldır Bingöl’de okçuluk antrenörlüğü faaliyetini yürütüyorum. Şuan aktif 50 sporcumuz mevcut. Eyüp ile birlikte hayallerimiz var. Amacımız önce Türkiye’de bedensel engelli okçuluk faaliyetlerinde başarı sağlayıp milli formayı giymek. Ardından uzun vadede henüz 17 yaşında olan Eyüp kardeşimizle beraber hayalimiz olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek. Eyüp gibi arkadaşlarımızı da buraya okçuluk sahasına bekliyoruz. Engel yok diyoruz" diye konuştu.

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