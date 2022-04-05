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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de en fazla akciğer kanseri görülüyor

İHA

Bingöl’de en fazla akciğer kanseri görülüyor

Bingöl’de kanserlere bağlı hastalıkların ilk sırasında akciğer kanseri yer alırken, ikinci sırada meme ve üçüncü sırada da kolon kanseri yer alıyor.
17 Nisan Ulusan Kanser Haftası nedeniyle Bingöl İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, en çok görülen kanserler ve erken tanının önemine dikkat çekti. Kentte kalp ve damar hastalıklarının yanı sıra kanserlere bağlı ölümlerin önemli bir oranda olduğunu söyleyen Gündoğdu, en çok görülen kanserin akciğer olduğunun altını çizdi.

Akciğer kanserine bağlı ölümlerin diğer kanserlere göre birinci sırada yer aldığını aktaran Gündoğdu, “17 Nisan Ulusal Kanser Haftası münasebetiyle özellikle amacımız bütün vatandaşlarımıza yönelik kanser farkındalığını arttırmak. Çünkü ilimizde de şunu biliyoruz ki, ölümlerin birinci sırasında kalp ve damar hastalıkları ve ikinci sırada ise kanserlere bağlı olduğunu biliyoruz. Kanserler içinde de özellikle akciğer kanseri, meme kanseri ve kolon kanserinin ilk 3 sırada olduğu biliyoruz. Yine kadın ve erkeklerde ufak bir değişiklik olsa bile ölümlerin çoğunun buna bağlı olduğunu görmekteyiz. Bununla ilgili de ilimizde özellikle tüm sağlık kuruluşlarımızda ve KETEM birimlerimizde erken tanı için yoğun bir çaba sarf etmekteyiz. Çünkü kanserin yüzde 90 sebebi çevresel, yüzde 10’da genetik olduğunu, sigara ve alkol kullanımı, obeziteye bağlı olarak kanserlerin arttığını ve sağlıklı beslenerek kanserden kurtulabiliriz” dedi.

“Kanserlerde erken tanı önemli”
Kanserlerde erken tanının önemli olduğunu vurgulayan Gündoğdu, "Yani erken evrede kanserin tespit edilmesiyle beraber tedavisi mümkün. Özellikle 4069 yaş arası kadınlarda meme kanseri mamografi çekilmesi, 3065 yaş arası kadınlarda rahim ağzı kanseri için 5 yılda bir smear alınması ve yine 5070 yaş arası kadın ve erkeklerde kolon kanseri için de 2 yılda bir kolon taraması yapılması çok önemli. Biz bu doğrultuda son 5 yılda ilimizde 50 binden fazla mamografi, kolon testi ve smear taraması yaptık. Bunlar içerisinde de erken evrede tespit ettiklerimizin üst merkezlerde tedavileri sağlanarak bu hastalıktan kurtulduğunu görmekteyiz” şeklinde konuştu.

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