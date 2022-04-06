DSİ Genel Müdürü Yıldız: “Bingöl’e 6 baraj ve 2 gölet kazandırdık”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DSİ Genel Müdürü Yıldız: “Bingöl’e 6 baraj ve 2 gölet kazandırdık”

İHA

DSİ Genel Müdürü Yıldız: “Bingöl’e 6 baraj ve 2 gölet kazandırdık”

Doğu’nun ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Bingöl’de ziraatın daha da gelişmesi için son 19 yılda 139 adet Tesis ile 6 milyar 656 milyon TL yatırım yaptıklarını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Bingöl’de son 19 yılda 6 baraj ve 2 gölet inşa ettik” dedi.
DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bingöl’e son 19 yılda yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Bingöl’e son 19 yılda devasa su yapıları inşa ettiklerini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Bingöl’ün mümbit topraklarını su ile buluşturmak için yatırımlarımız hız kesmeden devam etmektedir. Özellikle modern sulama projelerimiz ülkemiz için son derece önem arz etmektedir. Son 19 yılda Bingöl’de inşa edilen 8 sulama tesisi ile 83 bin 790 dekar zirai arazinin sulamaya açıldı. Böylece Bingöl’de topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 125 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağladık. Bingöl’ümüz için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 8 adet sulama tesisi inşaatı devam ediyor. İnşaatı devam eden 8 adet sulama inşaatının tamamlanması ile toplam 51 bin 761 dekar arazinin sulanması sağlanacak olup bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Bingöl zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır” dedi.
Bingöl’de ziraatın daha da gelişmesi için son 19 yılda kente 139 adet tesis ile 6 milyar 656 milyon TL yatırım yaptıklarını vurgulayan Yıldız, “Bingöl’de son 19 yılda 6 baraj ve 2 gölet inşa ettik. Diğer taraftan Bingöllü vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Bingöl’ün su kaynaklarını değerlendirmek için yeni barajlar inşa ediyoruz. Bu çerçevede 1 barajın yapım çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Bingöl’de taşkın riskini azaltmak için son 19 yılda tamamlanan 115 adet taşkın koruma tesisi ile 142 yerleşim yeri ve 98 bin 109 dekar arazinin taşkınlardan korunması sağlanmıştır. 4 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türk Kızılay, Ramazan ayında binlerce vatandaşa sıcak yemek ulaştırıyor
YEREL HABERLER Türk Kızılay, Ramazan ayında binlerce vatandaşa sıcak ...
Karlıova’da polisler şehit ailelerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Karlıova’da polisler şehit ailelerini ziyaret etti
Bingöl’de en fazla akciğer kanseri görülüyor
YEREL HABERLER Bingöl’de en fazla akciğer kanseri görülüyor
Bingöl’de Ramazan ayında kar mesaisi Ekipler hem yolları açıyor hem de besicilerin yemini taşıyor
YEREL HABERLER Bingöl’de Ramazan ayında kar mesaisi Ekipler hem ...
Bingöl’de öğretmenlere ‘temel robotik kursu’ eğitimi
YEREL HABERLER Bingöl’de öğretmenlere ‘temel robotik kursu’ eğitimi
Kifoz hastası Eyüp’ün ilk hedefi milli forma sonra da Olimpiyat
YEREL HABERLER Kifoz hastası Eyüp’ün ilk hedefi milli forma sonra da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.