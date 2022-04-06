DSİ Genel Müdürü Yıldız: “Bingöl’e 6 baraj ve 2 gölet kazandırdık”

Doğu’nun ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Bingöl’de ziraatın daha da gelişmesi için son 19 yılda 139 adet Tesis ile 6 milyar 656 milyon TL yatırım yaptıklarını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Bingöl’de son 19 yılda 6 baraj ve 2 gölet inşa ettik” dedi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bingöl’e son 19 yılda yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Bingöl’e son 19 yılda devasa su yapıları inşa ettiklerini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Bingöl’ün mümbit topraklarını su ile buluşturmak için yatırımlarımız hız kesmeden devam etmektedir. Özellikle modern sulama projelerimiz ülkemiz için son derece önem arz etmektedir. Son 19 yılda Bingöl’de inşa edilen 8 sulama tesisi ile 83 bin 790 dekar zirai arazinin sulamaya açıldı. Böylece Bingöl’de topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 125 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağladık. Bingöl’ümüz için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 8 adet sulama tesisi inşaatı devam ediyor. İnşaatı devam eden 8 adet sulama inşaatının tamamlanması ile toplam 51 bin 761 dekar arazinin sulanması sağlanacak olup bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Bingöl zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır” dedi.

Bingöl’de ziraatın daha da gelişmesi için son 19 yılda kente 139 adet tesis ile 6 milyar 656 milyon TL yatırım yaptıklarını vurgulayan Yıldız, “Bingöl’de son 19 yılda 6 baraj ve 2 gölet inşa ettik. Diğer taraftan Bingöllü vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Bingöl’ün su kaynaklarını değerlendirmek için yeni barajlar inşa ediyoruz. Bu çerçevede 1 barajın yapım çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Bingöl’de taşkın riskini azaltmak için son 19 yılda tamamlanan 115 adet taşkın koruma tesisi ile 142 yerleşim yeri ve 98 bin 109 dekar arazinin taşkınlardan korunması sağlanmıştır. 4 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir” diye konuştu.

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