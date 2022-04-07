Bingöl’de jandarma, 500 kadına KADES’i tanıttı

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Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, havalimanı, dinlenme tesisi ve tekstil fabrikasında toplamda 500 kadına Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, havalimanı ile dinlenme tesislerindeki yolculara ve tekstil fabrikasında çalışan 500 kadına, KADES'i tanıtarak bilgilendirmede bulundu.

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