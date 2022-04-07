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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İş adamlarından Bingöl’e Kur’an kursu ve cemevi

İHA

İş adamlarından Bingöl’e Kur’an kursu ve cemevi

Bingöllü iş adamı Fesih Zeki Mert, kente taziye evi, Kur’an kursu, Kültür Mahallesi muhtarlık hizmet binası, belediye koordinasyon merkezi ile Cemevi kazandırıyor.
Bingöl Belediyesi, İl Müftülüğü ve Bingöllü iş adamı Fesih Zeki Mert arasında iş birliği protokolü imzalandı. 0İl Müftülüğünde gerçekleştirilen törende konuşan Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kentin en büyük mahallesi olan Kültür Mahallesi’nde taziye ve Kur’an kursu ile muhtarlık hizmet binası ihtiyacının hayırsever iş adamı Fesih Zeki Mert tarafından giderileceğini ve belediye olarak her türlü kolaylıkları sağlayacaklarını söyledi. İş adamı Mert’e desteklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Arıkan, “Bugün ilimize katkı sunacak, vatandaşlarımıza hizmet noktasında epeyce kolaylıklar sağlayacak hizmetleri ile ibadethaneleri sözleşme altına aldık. Hayırsever iş insanımızdan Alevi vatandaşlarımız için de cemevi yapımı sözü almıştık. O projeyle ilgili de çalışmaları mevcut, İnşallah yakın zamanda sözleşmesini imzalayacağız. Tüm bu hizmetlerimizin ilimize hayırlı olmasını diliyor, hemşehrimize ilimize sağladığı desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Kültür Mahallesi’nde inşa edilecek Kur’an kursunun özellikle gençlere fayda sağlayacağını belirten İl Müftüsü Mustafa Topal ise "Rabbim vatana ve millete faydalı, milli ve manevi değerlere sahip çıkan, Kur'an ahlakı ile ahlaklanmış bir nesil yetiştirmeyi cümlemize nasip etsin. Kur’an kursumuzun tamamlanmasıyla İnşallah buradan dinini diyanetini bilen, ilimize ve ülkemize hayırlı evlatlar yetişecek. Bununla birlikte Alevi kardeşlerimizin talep ettiği cemevi projesine sağlanan destekten ötürü de son derece memnunuz. Rabbim hayırsever iş insanından razı olsun. Tüm hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Hemşehrilerine hizmet noktaları oluşturmaktan, hayatlarını bir nebzede olsa kolaylaştırmaktan büyük gurur duyduğunu ifade eden Bingöllü iş adamı Fesih Zeki Mert, “Kadim şehrimize hizmet etmeyi, vatandaşlarımıza yararlı olmayı nasip eyleyen Rabbime şükürler olsun. Bugün burada sözleşmelerini imzaladığımız yatırımları en kısa zamanda ilimize kazandıracağız İnşallah. Yatırımlar noktasında her türlü kolaylığı sağlayan Belediye Başkanımız Erdal Arıkan ile İl Müftümüz Mustafa Topal hocamıza sonsuz teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlı ve uğurlu eylesin, tüm yatırımlarımızı tamamlamayı nasip eylesin inşallah” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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