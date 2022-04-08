Bingöl’de vatandaşlara 18 bin fidan dağıtıldı

Bingöl Orman İşletme İl Müdürlüğünce vatandaşlara 18 bin fidan dağıtıldı.

Bingöl Orman İşletme İl Müdürlüğü, 2126 Mart Dünya Ormancılık Haftası etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirdi.

Konuyla açıklama yapan İl Müdürü İbrahim Börü, “2126 Mart Dünya Ormancılık Haftası etkinlikleri çerçevesinde Bingöl Orman İşletme Müdürlüğümüzce, ‘Ağaç Kesme Fidan Dik’ misyonu ile Bingöl ili merkez ve ilçelerinde 2 bin adet ceviz, 7 bin adet badem, 4 bin adet sedir, 2 bin 500 adet karaçam ve 2 bin 500 adet sarıçam olmak üzere toplamda 18 bin adet fidan toprakla buluşturulmak üzere ücretsiz olarak vatandaşlarımıza dağıtıldı" dedi.

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