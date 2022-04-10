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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli formayı giyen sporcular, Avrupa üçüncüsü oldu

İHA

Milli formayı giyen sporcular, Avrupa üçüncüsü oldu

Bingöl’ün Solhan ilçesinde yaklaşık 1 yıl önce kurulan ve Türkiye’nin bu alandaki ilk şampiyonu olan ‘Solhan Ayak Tenisi Takımı’ sporcularının da içinde yer aldığı milli takım, Avrupa üçüncüsü oldu.
Bingöl’ün Solhan ilçesinde yaklaşık 1 yıl önce kurulan Solhan Ayak Tenisi Takımı, Türkiye’nin bu alandaki ilk şampiyonları olarak tarihe geçmişti. Gösterdikleri başarılarla adından söz ettiren sporcular, Milli Takım daveti alarak Antalya’da düzenlenen Avrupa şampiyonasına katıldı. Şampiyonada Solhan Ayak Tenisi takımı sporcularının da yer aldığı milliler, yarı finalde Moldova’ya 21 mağlup olurken, Danimarka’yı setlerde 20 yenerek üçüncü oldu. Milli formayı terleten ve önemli bir başarı skalası yakalayan sporcular, Solhan’a dönerek antrenmanlarına yeniden başladı. Solhan kapalı spor salonunda antrenman yapan sporcular, sonbahar aylarında Katar’da düzenlenmesi planlanan Dünya Şampiyonası’nda davet gelmesi durumunda milli formayı giymek istediklerini belirtti.
Turnuvanın ilk karşılaşmasında sakatlanarak turnuvaya devam edemediğini dile getiren sporcu Serdar Demir, “Alanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda triple men kategorisinde Türkiye olarak üçüncü olduk. Takım arkadaşlarım, Furkan Yayan, Muhittin Ülger, Cumali Kılınç, Turancan Coşkun ve Barış arkadaşımız ile birlikte iyi bir derece elde ettik. İlk defa katıldık bu turnuvaya. Bu turnuvadan sonra Katar'da düzenlenecek Dünya Şampiyonasına da katılmak istiyoruz. İnşallah orada da ülkemizi en iyi temsil edeceğimizi düşünüyoruz. Türkiye'de yeni yaygınlaşmakta olan bu spor Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bünyesine alındıktan sonra inşallah çok daha iyi yerlere gelecek. Yakın zamanda bu müjdeli haberi de Bakanımız Muharrem Kasapoğlu'ndan bekliyoruz. Ayak tenisi ile birlikte inşallah daha güzel günler göreceğiz” dedi.

“Bu sürece aynı şekilde aynı ciddiyetler devam edeceğiz”
Aktif bir şekilde çalıştıklarını aktaran sporculardan Muhittin Ülger ise “Ayak tenisi Türkiye Şampiyonu olmuştuk. Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonu olduktan sonra beş ay bir süreç geçirdik ve bunu verimli bir şekilde Solhan'da spor salonumuzda aktif bir şekilde çalıştık. Avrupa Şampiyonasına gittik. Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü olduk. Bu sporu seviyoruz. Emek çekiyoruz ve bundan sonra tekrar antrenmanlarımıza başladık. Bu sürece aynı şekilde aynı ciddiyetle devam edeceğiz. Gelişmekte Olan Sporlar Federasyonu'na katılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.
Şampiyonadan dönem sporcular, takımın tanıtımında her zaman yanlarında oldukları Solhan İlçe İHA muhabirine milli takımın imzalı formasını hediye etti.

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