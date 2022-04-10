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Karlıova'da dağlardaki kar eridi, çarşı ve sokakları su bastı

DHA

Karlıova'da dağlardaki kar eridi, çarşı ve sokakları su bastı


Bülent TEMİZ/KARLIOVA(Bingöl),(DHA)BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde dağ ve tepelerde eriyen karlar nedeniyle, çarşı merkezi ve bazı sokakları su altında kaldı.
Karlıova ilçesinde eriyen kar nedeniyle çarşı merkezi ve Turgut Özal Mahallesi'nin bazı sokaklarını su bastı. Bazı yollarda çökmeye neden olan kar suyu küçük göletler oluştururken, çarşı merkezindeki bazı iş yerlerinde su nedeniyle hafif çapta zarar meydana geldi. Esnaf iş yerlerinde biriken suyu kendi imkanlarıyla atarken, belediye ekipleri de çözümü dağ ve tepelerden gelen kar suyunun yönünü değiştirip, kanalizasyonlara vermekte buldu. 
Karlıova'da karın ilk defa bu kadar hızlı erdiğini ifade belediye görevlisi Metin Bingöl, "Havaların ısınmasıyla karda hızlı bir erime oldu ve taşkın su çarşı merkezini bastı. Belediye olarak vatandaşlarımızın zarar görmemesi için çalışıyoruz ve suyun yönünü değiştirmeye çalışıyoruz" dedi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Karlıova Bülent TEMİZ
2022-04-10 16:24:59

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