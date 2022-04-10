Bingöl'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında başlatılan Eren Kış-6 operasyonunda teröristlerin kullandığı 6 odalı sığınak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca 07 Nisan'da Genç ilçesi kırsalında başlatılan Eren Kış-6 operasyonu sürüyor. Operasyon kapsamında arazide yapılan aramada, teröristlerin kullandığı 6 odalı sığınak tespit edildi. Sığınak, içindeki yaşam malzemeleri ile birlikte imha edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2022-04-10 17:11:15



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