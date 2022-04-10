Bingöl’de terör örgütüne ait 6 odalı sığınak imha edildi

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Bingöl’de bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 odalı sığınak, içindeki malzemelerle birlikte imha edildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç ilçesi kırsalında ErenKış6 operasyonu çerçevesinde yapılan arazi araması sonucu tespit edilen 6 odalı sığınak içerisinde 11 adet mutfak tüpü ve muhtelif malzemeler ele geçirildi. Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınak ve malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.

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