Şehit aileleri ve vatandaşlar iftarda buluştu

Bingöl’ün Solhan ilçesindeki şehit aileleri ve vatandaşlar, iftar yemeğinde bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Solhan İlçe Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi, şehit ailelerini ve vatandaşları iftar yemeğinde buluşturdu. Düzenlenen programa, Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, STK temsilcileri ve kurum amirleri eşlik etti. İftarda şehadetinin senei devriyesinde Şehit Seyithan Özdemir ve tüm şehitler için mevlid okundu.

Hain terör örgütü tarafından şehit edilen babasın şehadetinin senei devriyesinde olduklarını dile getiren Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Seyfettin Özdemir, "Mübarek Ramazan ayının bereketinden, feyzinden nasiplenebilmek, birlik ve beraberlik bağlarımızı kuvvetlendirmek ümidi ile şehit yakınlarımızın ve ilçemizin dezavantajlı bireylerinin ailelerinin katıldığı iftar programı düzenledik. Programda müftülük personeli tarafından başta babam olmak üzere tüm şehitlerimiz için Mevlidi Şerif okundu" dedi.

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