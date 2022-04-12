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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geçici bakımevi, sokak hayvanlarını yuvalara kavuşturuyor

İHA

Geçici bakımevi, sokak hayvanlarını yuvalara kavuşturuyor

Bingöl Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevine getirilen sokak hayvanları, bakım ve tedavinin yanı sıra yeni yuvalarına kavuşma imkanı da buluyor.

Bingöl Belediyesi tarafından 16 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen Geçici Hayvan Bakımevinde, sokak hayvanlarının bütün tedavi ve rehabilitasyon işlemleri yapılıyor. Gerek ihbar gerekse de vatandaşlar tarafından getirilen sokak hayvanları tedavi edildikten sonra doğal ortamlarına salınırken, bazıları da kontrollü bir şekilde sahiplendiriliyor. Geçici Hayvan Bakımevinde 3 yılda yaralı veya bakım ihtiyacı olan 7 bin 500 sokak hayvanı misafir edilirken, binlercesi de yeni yuvalarına kavuştu. 250 hayvan kapasitesine sahip bakımevinde 10 personelle titiz bir şekilde çalışma yaptıklarını dile getiren Bingöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yunus Sav, hayvan kapasiteyi arttıracaklarını söyledi.
Yaklaşık olarak 56 yıldır hizmet verdiklerini aktaran Sav, "10 personelle bu hizmeti sürdürmekteyiz. Genelde sokaktan aldığımız hayvanları popülasyonu kontrol altında tutmak için kısırlaştırma yapıyoruz. Kuduz, iç ve dış parazit aşılarını yapıyoruz. Bakıma muhtaç olanlar varsa tedavilerini yapıyoruz. Kapasitemiz şuan 250 ve arttıracağız. Bu konuda başkanımızın da talimatı var. Sokak hayvanları konusunda çok hassas ve kendisi bize her türlü desteği veriyor. Kapasiteyi arttıracağız” dedi.

"Bin 200 sokak hayvanı sahiplendirildi"
Hayvanlarının bakımlarının yanı sıra takipli ve kontrollü bir şekilde sahiplendirme de yaptıklarını ifade eden Sav, “Bin 200 hayvan sahiplendirdik. Sahiplendirdikten sonra da takibini sürdürüyoruz. Vatandaş sahiplendi mi tekrar sokağa bırakmasın, ne şartlarda bakıyor diye takibini yapıyoruz. Belediyemizin mamamatikleri var. Sokak ve parklara bırakılıyor. Biz de bunlara sürekli yem bırakıyoruz, mama bırakıyoruz. Vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Önümüz yaz, havalar sıcak, bu konuda biraz hassasiyet göstermelerini rica ediyorum. Her apartmanın önünde bir su kabı ve yemek kabı olursa çok iyi olur diye düşünüyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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