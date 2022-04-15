Genç’te vatandaşlara fidan dağıtıldı

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Bingöl’ün Genç ilçesinde vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı.

Genç Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara ücretsiz olarak fidan dağıtıldı. İlçede ikamet eden vatandaşlara 4 bin adet badem ağacı, 3 bin 500 adet sarıçam, 3 bin 500 adet ise kızılçam dağıtıldı. Dağıtım programında vatandaşlara fidanların dikimi konusunda da bilgilendirme yapıldı.

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