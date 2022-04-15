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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Genç’te vatandaşlara fidan dağıtıldı

İHA

Genç’te vatandaşlara fidan dağıtıldı

Bingöl’ün Genç ilçesinde vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı.
Genç Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara ücretsiz olarak fidan dağıtıldı. İlçede ikamet eden vatandaşlara 4 bin adet badem ağacı, 3 bin 500 adet sarıçam, 3 bin 500 adet ise kızılçam dağıtıldı. Dağıtım programında vatandaşlara fidanların dikimi konusunda da bilgilendirme yapıldı.

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