Bingöl ikinci fen lisesine kavuştu

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, kentte 2’nci fen lisesi kazandırdıklarının müjdesini verdi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, Genç ilçesinde bulunan Şehit Mehmet Koçdağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden boşalan binada Milli Eğitim Bakanlığının oluruyla yeni eğitim öğretim yılında 2'nci fen lisesi olarak hizmet vereceğini müjdeledi. Engin, "Toplamda 20 derslikli ve bünyesinde pansiyonu bulunan okulumuz 20222023 eğitim öğretim yılından itibaren 3 sınıf 90 öğrenci kapasiteli olarak Genç Fen Lisesi olarak eğitim öğretime başlayacaktır. Okulumuzun ilimize ve tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyor, okulumuzdan vatanını, milletini bilen ve seven, Milli, manevi değerleri benimsemiş, çağın tüm ilimleriyle bezenmiş, insanlığa katkı sunacak nice bilim insanlarının yetişmesini temenni ediyorum” dedi.

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