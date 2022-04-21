İşitme engelliler işaret diliyle Kur’an-ı Kerim öğreniyor

Bingöl’de işitme engellilere yönelik açılan kursta 11 engelli, işaret diliyle hem Kur’anı Kerim okumayı öğreniyor hem de temel din bilgisi eğitimi alıyor.

Bingöl İl Müftülüğü tarafından 2018 yılından bu yana işitme engellilere yönelik Kur’anı Kerim okuma ve öğrenme kursu devam ediyor. Şimdiye kadar yaklaşık 50 kursiyere eğitim verilirken, işitme engellilere hem Kur’anı Kerim okuma hem de temel din bilgisi eğitimi veriliyor. Merkeze bağlı Yenişehir Mahallesi’ndeki Hacılar Cami’nin bir bölümünde müftülük koordinesinde açılan kursta, tamamı kadın 11 işitme engelli kursiyer bulunuyor.



2018 yılından bu yana 50 engelli bireye Kur’anı Kerim eğitimi verildiğini dile getiren İl Müftüsü Mustafa Topal, “Diyanet İşleri Başkanlığı’mızın eğitim alanında önemli hizmetlerinden bir tanesi de engelli Kur'an kurslarımızdır. Engelli Kur'an kurslarımızda biz Bingöl’de 2018 yılından beri eğitim veriyoruz ve bu zaman içerisinde 50’ye aşkın öğrencimiz oldu. Burada Kur’anKerim’i hem mealen işaret diliyle okumalarını öğretiyoruz hem de Arapçasını işaret diliyle öğretmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimiz kurs başladığından beri eğitim aldı. Şu anda istediğimiz şekilde istediğimiz performansı gösterecek şekilde eğitim aldılar. İşaret diliyle Kur’anı Kerim okuyabiliyorlar . Çok büyük bir başarı sergiliyorlar. Bunun neticesinde biz kendilerini inşallah önümüzdeki dönemlerde umre ile ödüllendireceğiz. İnşallah onları umreye göndereceğiz” dedi.



İşaret diliyle işitme engellilere Kur’anı Kerim okuma ve temel din bilgisi eğitimi veren Rukiye Kıtay, “Benim abim işitme engelli. Bu işe başlamadan önce abimden dolayı bu eğitimi biliyordum. 2018 yılında abimle beraber bir umre programına dahil olduk ve gidip geldikten sonra İl Müftülüğü dahilinde koordineli bir şekilde bu kursun açılmasını sağladık. 2018’den beri devam eden bir süreç. İşitme engellilere Kur'an eğitimi veriyoruz, aynı zamanda temel dini bilgiler ve ailelerle iletişim halindeyiz. İşitme engelliler çok güzel şeyler öğreniyor. Hayata bakışları çok farklı. Toplum alanında çok güzel şeyler öğrenmeye başladılar. Beraber birçok aktivite de yaptık. Biz bu alanda çok güzel şeyler yapmak istiyoruz” şeklide konuştu.

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