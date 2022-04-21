İşitme engelliler işaret diliyle Kur’an-ı Kerim öğreniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşitme engelliler işaret diliyle Kur’an-ı Kerim öğreniyor

İHA

Bingöl'de işitme engellilere yönelik açılan kursta 11 engelli, işaret diliyle hem Kur'anı Kerim okumayı öğreniyor hem de temel din bilgisi eğitimi alıyor.

İşitme engelliler işaret diliyle Kur’an-ı Kerim öğreniyor

Bingöl’de işitme engellilere yönelik açılan kursta 11 engelli, işaret diliyle hem Kur’anı Kerim okumayı öğreniyor hem de temel din bilgisi eğitimi alıyor.
Bingöl İl Müftülüğü tarafından 2018 yılından bu yana işitme engellilere yönelik Kur’anı Kerim okuma ve öğrenme kursu devam ediyor. Şimdiye kadar yaklaşık 50 kursiyere eğitim verilirken, işitme engellilere hem Kur’anı Kerim okuma hem de temel din bilgisi eğitimi veriliyor. Merkeze bağlı Yenişehir Mahallesi’ndeki Hacılar Cami’nin bir bölümünde müftülük koordinesinde açılan kursta, tamamı kadın 11 işitme engelli kursiyer bulunuyor.

2018 yılından bu yana 50 engelli bireye Kur’anı Kerim eğitimi verildiğini dile getiren İl Müftüsü Mustafa Topal, “Diyanet İşleri Başkanlığı’mızın eğitim alanında önemli hizmetlerinden bir tanesi de engelli Kur'an kurslarımızdır. Engelli Kur'an kurslarımızda biz Bingöl’de 2018 yılından beri eğitim veriyoruz ve bu zaman içerisinde 50’ye aşkın öğrencimiz oldu. Burada Kur’anKerim’i hem mealen işaret diliyle okumalarını öğretiyoruz hem de Arapçasını işaret diliyle öğretmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimiz kurs başladığından beri eğitim aldı. Şu anda istediğimiz şekilde istediğimiz performansı gösterecek şekilde eğitim aldılar. İşaret diliyle Kur’anı Kerim okuyabiliyorlar . Çok büyük bir başarı sergiliyorlar. Bunun neticesinde biz kendilerini inşallah önümüzdeki dönemlerde umre ile ödüllendireceğiz. İnşallah onları umreye göndereceğiz” dedi.

İşaret diliyle işitme engellilere Kur’anı Kerim okuma ve temel din bilgisi eğitimi veren Rukiye Kıtay, “Benim abim işitme engelli. Bu işe başlamadan önce abimden dolayı bu eğitimi biliyordum. 2018 yılında abimle beraber bir umre programına dahil olduk ve gidip geldikten sonra İl Müftülüğü dahilinde koordineli bir şekilde bu kursun açılmasını sağladık. 2018’den beri devam eden bir süreç. İşitme engellilere Kur'an eğitimi veriyoruz, aynı zamanda temel dini bilgiler ve ailelerle iletişim halindeyiz. İşitme engelliler çok güzel şeyler öğreniyor. Hayata bakışları çok farklı. Toplum alanında çok güzel şeyler öğrenmeye başladılar. Beraber birçok aktivite de yaptık. Biz bu alanda çok güzel şeyler yapmak istiyoruz” şeklide konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl’de bağımlılıkla mücadele çalıştayı gerçekleşti
YEREL HABERLER Bingöl’de bağımlılıkla mücadele çalıştayı gerçekleşti
Bingöl’de kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Bingöl’de kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi
Yedisu Kaymakamı, şehit aileleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Yedisu Kaymakamı, şehit aileleriyle bir araya geldi
Bingöl'de şiddetli rüzgar; yurdun çatısı uçtu, 5 araç hasar gördü
YEREL HABERLER Bingöl'de şiddetli rüzgar; yurdun çatısı uçtu, 5 araç ...
Bingöl ikinci fen lisesine kavuştu
YEREL HABERLER Bingöl ikinci fen lisesine kavuştu
Bingöl’de şiddetli rüzgar cami minaresini salladı: O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Bingöl’de şiddetli rüzgar cami minaresini salladı: O ...
Bingöl´de şiddetli rüzgar binanın çatısını uçurdu: 5 araç zarar gördü
YEREL HABERLER Bingöl´de şiddetli rüzgar binanın çatısını uçurdu: 5 ...
Bingöl’de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, otomobiller zarar gördü
YEREL HABERLER Bingöl’de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ...
Bingöl’de jandarma şehitler anısına fidan dikti
YEREL HABERLER Bingöl’de jandarma şehitler anısına fidan dikti
Solhan Spor yönetici ve taraftarları iftarda bir araya geldi
YEREL HABERLER Solhan Spor yönetici ve taraftarları iftarda bir ...
Bingöl’de ilk defa çiftçilere üzümsü meyve fidanı dağıtıldı
YEREL HABERLER Bingöl’de ilk defa çiftçilere üzümsü meyve fidanı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.