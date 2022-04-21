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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de bağımlılıkla mücadele çalıştayı gerçekleşti

İHA

Bingöl'de İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde 2 gün süren 'Bağımlıkla Mücadele Çalıştayı' gerçekleşti.

Bingöl’de bağımlılıkla mücadele çalıştayı gerçekleşti

Bingöl’de İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde 2 gün süren ‘Bağımlıkla Mücadele Çalıştayı’ gerçekleşti.
Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan ve bu çerçevede Bingöl Valiliği himayesinde, İl Sağlık Müdürlüğü koordinesiyle 2 gün süren Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı gerçekleştirildi. Madde Bağımlılığı hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla 'Ben Olsaydım' etiketiyle düzenlenen çalıştayda; alkol, tütün, uyuşturucu ve davranış bağımlılıklarının önüne geçilmesi hedeflendi. Çalıştayda, vatandaşların düşüncelerine başvurulup, 'Ben olsaydım şöyle mücadele ederdim' adı altındaki fikirler de bir havuzda toplandı.
Son olarak 6 gruptan toplam 120 katılımcı, alkol, tütün, uyuşturucu ve davranış bağımlılıklarının önüne geçilmesi konusunda çözüm önerileri sundu.
Çalıştayın kapanış programına, İl Vali Yardımcısı Fatih Kaya, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Aydın Polat, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Vedat Söyiler, kurum amirleri ve sağlık müdürlüğü yöneticileri katıldı.

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