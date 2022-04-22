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Çay taştı; tarım arazileri ile ev ve ahırları su bastı

DHA

Çay taştı; tarım arazileri ile ev ve ahırları su bastı


Bülent TEMİZ/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde hava sıcaklığının artmasıyla birlikte karların erimesi sonucu Peri Çayı taşınca Çatak köyünde bazı ev ve ahırlar ile Yedisu ilçesinde binlerce dönüm tarım arazisini su bastı.
Karlıova ilçesinde hava sıcaklığının artmasıyla birlikte karlar eriyince Peri Çayı taştı. Çatak köyünde binlerce hektarlık tarım arazisi ile 3 ev ve 3 ahırı su bastı. Köylüler ahırlardaki hayvanlarını tahliye ederken, suyun daha da yükselmesinden tedirgin olarak yetkililerden yardım istedi. Yedisu ilçesinde de binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri, ahırlarını su basan besicilere çadır temini için çalışma başlattı. İl Özel İdaresi ekipleri de iş makineleriyle suya yön vererek, daha fazla suyun köye gelmesini önledi.
Her yıl aynı çileyi çektiklerini belirten Medeni Berk Yasin, "İlkbaharın gelmesiyle yağmur yağması ve kar erimesi sonucu köyümüz sel felaketine maruz kalıyor. Şu an birçok ev ve ahır su altında. Yetkililer buna bir çözüm bulsun istiyoruz" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Karlıova Bülent TEMİZ
2022-04-22 14:01:20

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