Bingöl’de ele geçiren 25 kınalı keklik doğaya salındı

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Bingöl’de geçtiğimiz günlerde jandarma ve Doğa Koruma ekiplerince ele geçirilen 25 adet kınalı keklik doğaya salındı.

Bingöl’de geçtiğimiz günlerde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 25 adet kınalı keklik ele geçirilmişti. Jandarma tarafından el konulan keklikler, Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

25 adet kınalı keklik bugün doğaya salındı.

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