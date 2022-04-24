Bingöl’de çocuklar fidan dikti

Bingöl’de Orman İşletme İl Müdürlüğü koordinesinde çocuklar fidan dikti.
Bingöl Orman İşletme İl Müdürlüğü, ‘ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ etkinlikleri çerçevesinde, çocuklara hediyeler ve fidanlar dağıtıldı. Çocuklar, kendilerine verilen fidanları aileleriyle birlikte toprakla buluşturdu.
Programa dair bilgi veren İl Müdürü İbrahim Börü, “Bingöl Orman İşletme Müdürlüğümüzce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde geleceğimiz olan çocuklara orman sevgisini kazandırmak için çeşitli hediyeler eşliğinde fidan dağıtımı ve dikim etkinlikleri yapıldı” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.