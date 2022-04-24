Bingöl'de düdüklü tencerelere yerleştirilmiş EYP bulundu

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL´ün Genç ilçesi kırsalında mayın arama köpeğiyle yapılan aramada, toprak altındaki 2 düdüklü tencere içerisinde 40 kilo amonyum nitratla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç ilçesi Doğanca köyü Eski Mezra mevkisinde terör örgütü PKK´ya yönelik, mayın arama köpeğinin de katıldığı arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Köpeğin tepki verdiği alanda, yapılan kazıda toprak altına yerleştirilmiş 2 düdüklü tencere içerisinde 40 kilo amonyum nitratla güçlendirilmiş EYP ele geçirildi. Patlayıcı imha edilirken, bölgede arazi arama tarama faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2022-04-24 22:30:08



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