Bingöl ovasını kırmızıya boyayan laleler fotoğrafçıların ilgi odağı oldu

Bingöl ovasının Gözeler köyünde doğal olarak yetişen ve bölgeyi bahar mevsiminde kırmızıya boyayan laleler, vatandaşların ve fotoğrafçıların ilgi odağı oldu.

Bingöl’de çetin geçen kış aylarının ardından bahar yüzünü iyiden iyiye göstermeye başladı. Merkeze bağlı Gözeler köyünde bahar aylarının başında kısa süreliğe boy gösteren kırmızı laleler görenleri cezbediyor. Endemik bitki türleri arasında yer alan ve 1520 gün kadar yaşayabilen kırmızı laleler, insan eli değmeden tamamen doğal bir ortamda yetişiyor. Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Bingöl ovasının Gözeler köyünde açan kırmızı laleler, hem vatandaşların hem de doğa fotoğrafçılarının ilgi odağı oldu.

Hafta sonunu burada değerlendiren doğa fotoğrafçıları, yeşil ovadaki lalelerin ve karla kaplı dağların kendilerine görsel şölen sunduklarını belirtti.

Doğa fotoğrafçılarından Serhat Bürke, "Hafta sonlarımızı hobilerimizle değerlendiriyoruz. Özellikle baharın gelmesiyle Bingöl’de yeşil olan ova kırmızıya boyanıyor. Biz de laleleri çekmek için geldik. Gerçekten hem yeşil doğasıyla hem kırmızı lalelerin manzarasıyla hem de dağların manzarasıyla bize tabloluk fotoğraflar elde etmemizi sağlıyor" dedi.

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