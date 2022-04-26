Duvar ile kompozit döşeme arasına sıkışan karga kurtarıldı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde duvar ile kompozit döşeme arasında sıkışan karga duyarlı bir esnaf tarafından kurtarıldı.

Karlıova ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte kargalar, çatı altlarında yuva yapmaya başladı. Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Kanitaht Mahallesi Hastane Caddesi'ndeki bir eczanenin çatı altına yuva yapmak isteyen bir karga, duvar ile kompozit döşemenin boşluğuna düşerek sıkıştı.

Durumu fark eden esnaflardan Erkan Değirmenci, kargayı kurtarmak için kompozit döşemeyi matkap ile söktü. Mahsur kalan karga, kompozitin sökülmesiyle uçarak uzaklaştı.

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