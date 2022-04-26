Bingöl’de 4 düdüklü tenceredeki 80 kilo EYP imha edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bingöl’de bölücü terör örgütü PKK tarafından toprağa gömülü vaziyette 4 adet düdüklü tencere içindeki toplamda 80 kilo el yapımı patlayıcı (EYP), jandarma tarafından imha edildi.



Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde Genç ilçesi kırsalında icra edilen arazi aramasında toprağa gömülü vaziyette 4 farklı noktada bulunan 4 adet düdüklü tencere içerisinde toplam 80 kilogram ağırlığında EYP düzeneğinin ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, “Ele geçirilen EYP düzeneği operasyon bölgesinde imha edilerek kullanılmaz hale getirilmiştir” denildi.

Jandarmanın bölgedeki çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.