Bakan Soylu: 365 gün içerisinde 5 bin korucu uzman çavuşluğa geçmiş olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Soylu: 365 gün içerisinde 5 bin korucu uzman çavuşluğa geçmiş olacak

DHA

Bakan Soylu: 365 gün içerisinde 5 bin korucu uzman çavuşluğa geçmiş olacak


Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'de güvenlik korucuları ile bir araya geldi. Soylu, "365 gün içerisinde 5 bin korucu inşallah uzman çavuşluğa geçmiş olacak ve bu dünyanın hiçbir noktasında gerçekleşmeyecek bir olaydır. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıdır" dedi.
Bingöl´de düzenlenen iftar programına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Şehit Aileleri ve Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ile güvenlik korucuları katıldı.
'5 BİN KORUCU UZMAN ÇAVUŞLUĞA GEÇMİŞ OLACAK'
İl Müftüsü Mustafa Topal´ın iftar sonrası ettiği duanın ardından konuşan Bakan Soylu, güvenlik korucularına terörle mücadelede verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Bakan Soylu, "Siz bugün buradasınız hepiniz dik, hepiniz cesaretli, kuvvetli ve kudretli siz buradasınız. Bu topraklara eziyet verenler, çocuklarımızın geleceğini ellerinden almaya çalışanlar, esnafı haraca bağlayanlar, akşam saat 16.00´dan sonra dışarıya çıkılacak mı, çıkılmayacak mı? Endişe içerisinde endişeye sevk edenler, onlar neredeler? Siz sadece bir terör örgütüne karşı bir mücadeleyi ortaya koymadınız; Amerika onlarla beraber, Avrupa onlarla beraber, binlerce TIR malzemeyle, binlerce TIR lojistikle beraber onları ayakta tutmaya çalışan, paralarıyla ayakta tutmaya çalışan batıya meydan okudunuz. Burası bizim toprağımızdır dediniz. 365 gün içerisinde 5 bin korucu inşallah uzman çavuşluğa geçmiş olacak ve bu dünyanın hiçbir noktasında gerçekleşmeyecek bir olaydır. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıdır" diye konuştu. 
'PKK´YI SİLMEYE EN YAKIN DÖNEMDEYİZ'
Dünyanın, PKK terör örgütüne en çok desteği verdiği dönemde olduğunu ve Türkiye´nin de PKK´ya karşı en güçlü ve onu silmeye en yakın dönemde olduğunu söyleyen Bakan Soylu, şunları kaydetti:
"29 Ekim 2023 Cumhuriyet´in 100´üncü yılıdır, birinci asırdır. Cumhuriyetin birinci asrında PKK denilen terör örgütünün toprakların altına gömülmüş olduğunu, bir daha kimsenin sesini çıkaramayacağını ve sadece bizim toprakların altına gömdüğümüzün bir terör örgütü olmayacağını, aynı zamanda bu coğrafyada bize meydan okumaya çalışan batıyı da toprakların altına gömeceğimizi, terör örgütüne destek verenleri de toprakların altına gömeceğimizi burada bir kez daha söylemek istiyorum. Ne gönderirlerse göndersinler. TIR´larla silah göndersinler, çuvalla para göndersinler, eğitici göndersinler. Nasıl bomba yaparsın, nasıl insan öldürürsün diye ne eğitimi verirlerse versinler, biz şu anda en güçlü dönemdeyiz. Türk devletlerinin burada bulunan, bu coğrafyada kurulan devletlerin en güçlü dönemindeyiz. Demek ki bu işler sadece parayla pulla olmuyor. Terörü ve terörün hatıralarını da bize yapıştırdığı etiketleri de acılarını da aramıza attığı fitneleri de buradan söküp atmak bizim boynumuzun borcudur. Burada Türk, Kürt hep bir aradayız ve aynı masadayız. Şu cümle bile birilerine kabustur. Bütün siyasi ayağını düşmanlık üzerine kuran, fitne üzerine kuran, geçmişte yaşanan acıları kanatmak üzerine kuran anlayışa karşı bizim itirazımız var ve biz bununla beraber mücadele ediyoruz. PKK´yı mağaralarına hapsettik. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu yoldan dönmek yoktur. Bir saniye bunlara nefes aldırmak yoktur. Sınır içi, sınır ötesi fark etmez. Nerede PKK´lı varsa biz peşindeyiz. Askerimizle peşindeyiz, jandarmamızla peşindeyiz, polisimizle peşindeyiz, güvenlik korucu kardeşlerimizle peşindeyiz." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2022-04-27 23:45:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Soylu: ''PKK’ya karşı en güçlü olduğumuz ve onları silmeye en yakın olduğumuz dönemdeyiz''
YEREL HABERLER Bakan Soylu: ''PKK’ya karşı en güçlü olduğumuz ve ...
Bingöl’de sağanak ve dolu etkili oldu
YEREL HABERLER Bingöl’de sağanak ve dolu etkili oldu
'Ağlayan Gelin'in görsel şöleni
YEREL HABERLER 'Ağlayan Gelin'in görsel şöleni
Bingöl'de 4 farklı noktada düdüklü tencere içerisinde EYP ele geçirildi
YEREL HABERLER Bingöl'de 4 farklı noktada düdüklü tencere içerisinde ...
Bingöl’de 4 düdüklü tenceredeki 80 kilo EYP imha edildi
YEREL HABERLER Bingöl’de 4 düdüklü tenceredeki 80 kilo EYP imha ...
Duvar ile kompozit döşeme arasına sıkışan karga kurtarıldı
YEREL HABERLER Duvar ile kompozit döşeme arasına sıkışan karga ...
Gençler kötü alışkanlıklardan uzak dursun diye filesi balık ağından voleybol sahası yaptılar
YEREL HABERLER Gençler kötü alışkanlıklardan uzak dursun diye filesi ...
Bingöl ovasını kırmızıya boyayan laleler fotoğrafçıların ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Bingöl ovasını kırmızıya boyayan laleler ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.