25 yıl hapis cezası bulunan şahsı JASAT yakaladı

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Bingöl’de kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan şahsı JASAT yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Bingöl 1.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘Kasten Öldürme suçundan’ 25 yıl hapis cezası bulunan ve 2020 yılından itibaren aranan 1 şahıs, Jandarmanın Dedektifleri JASAT Timi tarafından merkez ilçesi kırsalında icra edilen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahıs adli makamlarca tutuklanarak Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edilmiştir” denildi.

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