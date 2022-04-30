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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de bayramın ‘tatlı’ telaşı başladı

İHA

Bingöl’de bayramın ‘tatlı’ telaşı başladı

Bingöl’de Ramazan Bayramı’na iki gün kala usta ellerde şekillenen onlarca farklı tatlı çeşidi, bayram sofralarını süslemek için tezgahlardaki yerini aldı.
Bingöl’de yıllardır tatlıcılık yapan işletmeler, vatandaşların bayram öncesi siparişlerini karşılamaya çalışıyor. Bayram öncesi alınan siparişler, usta ellerde şekillenerek tezgahlardaki yerini almaya başladı. Üretilen birbirinden lezzetli cevizli ve fıstıklı ürünler, tezgahlara konularak müşterilere sunuluyor.
Bayram öncesi yoğunluğun yaşandığını dile getiren tatlıcı Fuat Yarar, “Bayram yoğunluğuna girmiş bulunmaktayız. Her bayram tercih edilen tatlılarımız var. Ailelerin daha çok tercih ettiği cevizli, fıstıklı ürünler var. Kadayıf çeşitlerimiz var. Bingöl’ün de kadayıfı çok meşhur. Biz de elimizden geldiğince en iyi lezzetleri sunmaya çalışıyoruz. Gelen müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Müşterilerimiz daha çok cevizli ürünleri tercih ediyor” dedi.

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