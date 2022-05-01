Hafif ticari araç sürüye çarptı: 6 kişi yaralandı, 50 küçükbaş hayvan öldü



Bülent TEMİZ /KARLIOVA (Bingöl), (DHA)BİNGÖL´ün Karlıova ilçesinde önüne çıkan sürüye çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi ile 2 çoban yaralandı. 50 küçükbaş hayvan öldü.

Kaza, akşam saatlerinde KarlıovaErzurum kara yolunda meydana geldi. İlçe merkezi yönüne seyir halinde olan Emre Önalan yönetimindeki 12 AJ 198 plakalı hafif ticari araç, yola çıkan koyun sürüsüne çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 4 kişi ile hayvanların başında olan 2 çoban yaralandı. 50 küçükbaş hayvan ise öldü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda önlem alırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan 2 yaralı buradaki müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Karlıova Bülent TEMİZ

2022-05-01 22:09:00



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