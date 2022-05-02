Bingöl’de protokol bayramlaştı

Bingöl’de Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma programı düzenlendi.
Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma programı düzenlendi. Merkez Polis Evi'nde düzenlenen programa TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Vali Kadir Ekinci, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kurum amirleri, STK temsilcileri ve siyasi parti il başkanları katıldı. Programda bayramlaşma faslının ardından ikramlar yapıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.