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Bingöl’de 50 metrelik şelale karların erimesiyle coştu

İHA

Bingöl’de 50 metrelik şelale karların erimesiyle coştu

Bingöl’de yaz aylarında kuruyan, kış aylarında soğuklar nedeniyle donan 50 metrelik Çır Şelalesi, bahar aylarında karların erimesiyle coştu.
Bingöl merkez Ilıcalar beldesine bağlı Uzundere köyü sınırlarındaki Deşt Yaylası'nda bulunan Çır Şelalesi, bahar aylarında eriyen kar sularıyla birlikte coştu. Özellikle nisan ve mayıs aylarında doyumsuz bir manzara sunan 50 metre yükseklikteki şelale, iş stresinden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşların uğrak noktalarından biri haline geldi.

"Burası güzel bir turistik alan haline getirilebilir"
Kızını görmek için Bingöl’e gelen ve şelaleyi de ziyaret eden emekli öğretmen Ertuğrul Kaya, bölgenin doğal güzelliğe sahip bir alan olduğunu söyledi. Kaya, "Burada kızım öğretmen, ben de Adana’dan geldim. Kızımı ziyaret için gelmiştim. Burada Çır Şelalesi'nin olduğunu söylediler, ziyaret etmek istedim. Geldim gördüm. Gayet güzel ve doğal bir güzelliği var. Nisan ve mayıs aylarında heybetli akışını gösteriyor, ondan sonra kademeli olarak azalıyor. Burası güzel bir turistik alan haline getirilebilir ve insanların gezme, görme yeri olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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