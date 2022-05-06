Otomobil sürüye çarptı, 20 koyun telef oldu

Bingöl’de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil sürüye çarptı, kazada 20 koyun telef oldu.
Kaza, BingölGenç karayolunda bu sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, A.Y. idaresindeki 34 AH 4778 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, yoldaki sürüye çarptı. Kazada yaralanan olmazken, 20 koyunun telef olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.