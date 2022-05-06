Karlıova’da mayıs ayında kar yağdı

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Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı Karlıca köyünde mayıs ayında kar yağdı.

Bingöl’ün yüksek rakımlı ilçesi Karlıova’ya bağlı Karlıca köyünde yağmur, yerini kısa süreliğine kar yağışına bıraktı. Köyün bir kısmı beyaza bürünürken, o anlar ise köydeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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