Bingöl’de şehit annesine duygulandıran ziyaret

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Malatya’da 1991 yılında şehit olan Mustafa Sarıdağ’ın 71 yaşındaki annesi Gazal Sarıdağ'ı Anneler Günü’nde unutmadı. Ziyarette şehit annesi duygusal anlar yaşadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Anneler Günü’nde şehit annelerini unutmadı. 18 Temmuz 1991 yılında Malatya’da vatani görevini yaparken şehit olan Mustafa Sarıdağ’ın annesi Gazal Sarıgül, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat ve ekibini ellerinde çiçeklerle kapıda görünce büyük mutluluk yaşadı. Sürpriz ziyarette duygulanan ve gözyaşlarına hakim olamayan şehit annesi, il müdürüne ve diğer görevlilere teşekkür etti.

Annelerin acıları unutmadığını söyleyen şehidin babası Zeki Sarıdağ, “Allah devletten razı olsun, bizim devletimizi var etsin. Teyze duygulandı işte. Anneler Günü'dür, geldiler başımız üstüne geldiler. Hepimiz duygulanıyoruz, anne ve baba hiç unutmaz” şeklinde konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Polat, “Anneler Günü vesilesiyle annelerimizi ziyaret ediyoruz. Bu anlamlı günde şehidimiz Mustafa Sarıdağ’ın annesini ziyarete geldik. 30 yıl önce Malatya’da şehadete ermiş bir kardeşimiz. Kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz. Anneler Günü kutsal bir gün, bütün anneleri hatırlamak da bizim görevimiz. Tüm annelerimiz kıymetli ama şehit annelerimiz bizim için daha çok değerli. Bugünlerde kendilerinin acılarını paylaşmak, yanlarında olduğunu göstermek, bakanımızın, valimizin selamlarını iletmek, kendilerine moral açısından bir destek sağlamakta. Sürekli yanlarındayız. Şehit annelerimiz bizim için baş tacıdır. Onlarla birlikte, onların duaları ile birlikte ülkemiz, milletimiz ayaktadır. Böyle bir evlat yetiştirdikleri için teşekkür ederim. Sadece Anneler Günü'nde değil, her zaman onların yanında olacağız” diye konuştu.

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