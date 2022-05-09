Bingöl’de itfaiye ekipleri kanalizasyon kuyusuna düşen yavru kediyi kurtardı

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Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kanalizasyon kuyusuna düşen ve orada mahsur kalan yavru kediyi kurtardı.

Alınan bilgilere göre, merkez Karşıyaka Mahallesi’nde vatandaşlar, kanalizasyon kuyusunda kedi sesi geldiğini fark etti. Kuyuda kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Mahalleye giden ekipler, kuyuda mahsur kalan yavru kediyi merdiven yardımıyla kurtardı.

Yavru kedi yeniden doğaya salındı.

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