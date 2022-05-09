Kanalizasyon çukuruna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de kanalizasyon çukuruna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Karşıyaka Mahallesi'nde kanalizasyon çukurundan gelen kedi sesini duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, merdivenle indikleri kuyudan yavru kediyi kurtardı. Kontrolü yapılan kedi, koruma altına alındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2022-05-09 11:54:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.