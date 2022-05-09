Kanalizasyon çukuruna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de kanalizasyon çukuruna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Karşıyaka Mahallesi'nde kanalizasyon çukurundan gelen kedi sesini duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, merdivenle indikleri kuyudan yavru kediyi kurtardı. Kontrolü yapılan kedi, koruma altına alındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2022-05-09 11:54:34
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