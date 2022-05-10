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Bingöl’de engelli ve eski hükümlülere hibe desteği başvuruları başladı

İHA

Bingöl’de engelli ve eski hükümlülere hibe desteği başvuruları başladı

Bingöl'de engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteği başvurularının başladığı bildirildi.
İŞKUR İl Müdürü Mehmet Fesih Güler, kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteği başvurularının başladığını duyurdu. Güler, yaptığı açıklamada, “Engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvuruları başladı. Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın kendi işlerini kurmalarını amaçlayan hibe destek programıdır. Duyurular bölümünde yayınlanan başvuru rehberi ve başvuru kılavuzuna göre hazırlanacak projeler, komisyon tarafından değerlendirilecektir. Proje başvuruları, 10.06.2022 tarihi saat 23.59’a kadar eDevlet üzerinden online olarak yapılacaktır. Elden veya posta ile yapılan proje başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin projelerini 10.06.2022 tarihi saat 17.00’a kadar Adalet Bakanlığının ilgili birimleri aracılığı ile bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerimize iletmesi gerekmektedir” dedi.

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