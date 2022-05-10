Bingöl polisi, karayolda ilerleyen göçerlerin güvenliğini sağladı

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Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisleri, karayolda yolculuk yapan göçerlerin güvenliğini sağladı.

Bingöl’de havaların ısınmasıyla göçerlerin de yolculuğu başladı. Karayolda yaya bir şekilde sürüleriyle ilerleyen göçerlerin güvenli bir şekilde ilerlemesi için İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

GençBingöl karayolundaki göçerlerin geçişi sırasında çalışma yapan ekipler, olası bir kazanın meydana gelmemesi için trafik akışının kontrollü şekilde ilerlemesini sağladı.

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