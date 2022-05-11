Geleceğin mühendisleri BİLSEM’de yetişiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geleceğin mühendisleri BİLSEM’de yetişiyor

İHA

Geleceğin mühendisleri BİLSEM’de yetişiyor

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) özel yetenekli öğrenciler, aldıkları eğitimlerle geleceğin mühendisleri olmayı hedefliyor.
Bingöl’de 2012 yılında Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde açılan Bilim ve Sanat Merkezi, özel yetenekli öğrencilere eğitim vermeye devam ediyor. İlk açıldığı dönemlerde 180 başvurunun yapıldığı okula, son dönemlerdeki başvurular 8 binlere kadar ulaştı. Belirli süreçlerden geçerek seçilen öğrenciler BİLSEM’de yeteneklerine göre, bilgisayar, robotik kodlama, tasarım gibi birçok alanda eğitim alıyor. Öğrenciler, öğretmenlerinin desteğiyle hazırladıkları projeleri de TÜBİTAK bölge ve ulusal yarışmaları, TEKNOFEST, Türkiye zeka vakfı akıl oyunları, dijital tasarım ve oyun yarışmalarında sergiliyor.

"Amaç beyin göçünü önlemek, geleceğin mühendislerini yetiştirmek"
BİLSEM’de amaçlarının geleceğin mühendislerini yetiştirmek olduğunu belirten kurum müdürü Mahmut Yılmaz, “Kurumumuz 2012 yılından beri hizmet vermektedir. Bilim Sanat Merkezlerinde özel yetenekli öğrencilere eğitim verilmektedir. Bu öğrencilerde belirli aşamalardan geçerek, belirli süreçlerden geçerek alınmaktadırlar. Kurumumuz ilk açıldığı zaman 180 öğrenci başvuruda bulunmuştu, şimdi ise bu sayılar 8 binlere varmaktadır. Buradaki amaç öğrencilerimize doğru eğitimi vermektir. Öğrencilerimizin eğitim aldığı alanlar, genel yetenek, genel zihinsel alandan, müzik ve resim alanından kendi özel yeteneklerine göre eğitim almaktadırlar. Burada bir amaç, beyin göçünün önüne geçmektir aslında. Bu değerleri yerelde tutup, yerelde değerlendirip geleceğin bilim adamlarını, geleceğin mühendislerini yetiştirmek misyonumuz olarak değerlendirebiliriz. Öğrencilerimiz robotik eğitim, fen bilimleri, sosyal bilimleri, resim, müzik, robotik kodlama ve bunların yanında birçok atölyede eğitim almaktadırlar" dedi.

"Mühendis olduktan sonra ülkeme daha faydalı olmak istiyorum"
Üç yıldır BİLSEM’de eğitim gören öğrencilerden İdris Yiğit Çağdaş, hedefinin ülkesine faydalı bir mühendis olmak olduğunu söyledi. Çağdaş, "BİLSEM’de 3 yıldır öğrenim görünüyorum. Burada daha çok tasarımlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu uygulamalarla yaptığımız tasarımlarla ben bir uygulama geliştirmek istiyorum. Oyun gibi görünecek, çocuklara hayatın aşamalarını öğretecek. Bir oyun yapmak istiyorum ama eğitici de olacak. Bilgisayar mühendisi olmak istiyorum hedefim bu. Mühendis olduktan sonra ülkeme daha faydalı olmak istiyorum" diye konuştu.
Öğrencilerden Meryem Yiğit ise "Tasarımcı olmak istiyorum. Teknoloji ve tasarım dersinde de tasarımlar yaparak kendimi ileri de daha fazla geliştirebileceğimi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl polisi, karayolda ilerleyen göçerlerin güvenliğini sağladı
YEREL HABERLER Bingöl polisi, karayolda ilerleyen göçerlerin ...
Bingöl’de engelli ve eski hükümlülere hibe desteği başvuruları başladı
YEREL HABERLER Bingöl’de engelli ve eski hükümlülere hibe desteği ...
Bingöl’de 850 kilo yaprak tütünü ele geçirildi
YEREL HABERLER Bingöl’de 850 kilo yaprak tütünü ele geçirildi
Mart ayında karla mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Mart ayında karla mücadele sürüyor
Bingöl’de 1 ayda 74 trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER Bingöl’de 1 ayda 74 trafik kazası meydana geldi
Kanalizasyon çukuruna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kanalizasyon çukuruna düşen yavru kediyi itfaiye ...
Bingöl’de itfaiye ekipleri kanalizasyon kuyusuna düşen yavru kediyi kurtardı
YEREL HABERLER Bingöl’de itfaiye ekipleri kanalizasyon kuyusuna ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.