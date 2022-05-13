Çöp konteynerinde buldukları 6 yavru köpeği biberonla beslediler

Bülent TEMİZ/KARLIOVA(Bingöl),(DHA)BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, itfaiye erleri çöp konteynerinde buldukları 6 yavru köpeği 2 gün biberonla süt vererek besledi. Anneleri bulunamayan yavrular daha sonra Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
İtfaiye ekipleri ihbar üzerine gittikleri çöp konteynerinde, kutu içerisinde 6 yavru köpeği buldu. Anneleri bulunamayan yavrular, sağlık kontrolünün ardından kuruma götürüldü. Biberonla besledikleri köpeklere burada 2 gün boyunca nöbetleşe bakan itfaiye erleri, yavruları daha sonra Bingöl DKMP Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.
İtfaiye eri Murat Çelik, yavru köpekleri sütle beslemeye çalıştıklarını belirterek, "Haber verilmesiyle ilçeye bağlı bir mahallede çöp kutusunun yanına bırakılmış yavruları gördük. Biz de buraya getirdik" dedi.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Karlıova Bülent TEMİZ
2022-05-13 16:56:36
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